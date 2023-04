Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Secondo il sindaco, la nomina rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo economico e sociale della città, dato che il Parco Nazionale del Vesuvio e la Villa Romana Augustea rappresentano un importante patrimonio culturale e turistico per la zona. La nomina è giunta proprio durante i “Riti della Montagna”, un importante evento per la città che si concluderà il 3 maggio.

Il primo cittadino commenta: «Ora è necessaria la svolta per la nostra montagna. Il Parco Nazionale del Vesuvio così come la Villa Romana Augustea portata alla luce, grazie alla missione archeologica internazionale italonipponica e il notevole patrimonio culturale, rappresentano il vero volano per lo sviluppo economico e sociale di Somma Vesuviana».