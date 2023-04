A Somma Vesuviana, nel Napoletano, in fiamme l’auto del padre di un ex consigliere comunale, ma le prime indagini si orientano verso un rogo accidentale. I carabinieri sono intervenuti in via Carmine 50 dove a fuoco stava andando la vettura di un uomo di 54 anni il cui figlio in passato era stato eletto nel consiglio cittadino. L’auto e’ stata distrutta completamente, e l’incendio ha anche danneggiato il portone di un locale vicino. Indagini sono in corso per chiarire dinamica, ma l’ipotesi prevalente e’ che non ci sia dolo alla base del rogo.

Auto in fiamme anche a Pozzuoli, alle 2 del mattino, e un altro intevento dei militari dell’Arma. Il fatto e’ accaduto in via Grazia Deledda, e ad andare a fuoco e’ stata una Mercedes classe intestata a un uomo incensurato di 52 anni. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente altre due auto parcheggiate poco distanti. Anche in questo caso indagini in corso.