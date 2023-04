A San Giuseppe Vesuviano i carabinieri agli ordini del comandante Angelo Cardone hanno effettuato un controllo insieme ai colleghi del Nucleo Operativo Del Gruppo Tutela Lavoro presso due opifici. Durante l’ispezione, nel primo opificio sono trovati 6 lavoratori in nero, ovvero impiegati senza alcun tipo di contratto regolare. L’azienda che li aveva assunti è sospesa dalle attività lavorative. Nel secondo opificio, invece, sono rilevate gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. A seguito del controllo sono elevate 55 sanzioni amministrative per un totale di 110 mila euro di ammenda. Inoltre, prescritte ulteriori misure per un valore complessivo di 100 mila euro.

L’operazione è condotta nell’ambito della lotta al lavoro irregolare e alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, il Gruppo Tutela Lavoro di Napoli si occupa di contrastare fenomeni come lo sfruttamento del lavoro, il caporalato e la somministrazione illecita di lavoro. I controlli mirano a tutelare i lavoratori e a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dei diritti dei dipendenti.