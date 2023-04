Un insolito e sconcertante viaggio è stato quello dei cinquanta passeggeri del bus dell’Air Avellino-Napoli, partito ieri mattina alle 11:30 dall’autostazione di via Colombo per raggiungere il capoluogo campano. Poco dopo aver imboccato l’autostrada, prima dello svincolo per Baiano, un uomo di circa 25 anni, che era salito a bordo indossando una tuta, si è improvvisamente spogliato rimanendo completamente nudo al suo posto. In pochi minuti le persone che erano sedute vicino a lui hanno cominciato ad alzarsi per cambiare posto, tra cui molte donne e anche anziani, scandalizzati dal comportamento insolito del giovane che si mostrava senza alcun segno di vergogna, indifferente agli sguardi e alle lamentele. Qualcuno ha avvisato il conducente, costretto a fermarsi in una piazzola di sosta.

A quel punto un altro giovane, che sedeva accanto al nudista, ha provato a convincerlo a rimettersi i vestiti. Stando alle testimonianze dei presenti, l’uomo restava nudo, con uno sguardo attonito, non parlava né protestava, semplicemente voleva restare nudo. Il giovane che è intervenuto ha preso la tuta che era a terra e ha provato a rivestire l’uomo, infilandogli i pantaloni e la maglia. L’uomo ha lasciato fare senza protestare. Da quanto si è appreso, l’uomo non sembrava essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Una volta ricoperto, l’autista lo ha fatto sedere al suo fianco, davanti, per proseguire il viaggio fino al metropark della Stazione Garibaldi a Napoli dove è stato segnalato alle forze dell’ordine. L’episodio ha sconcertato tutti i passeggeri a bordo.