La scorsa sera è avvenuto un incidente a Napoli al Corso Secondigliano. Secondo una testimone, che ha riferito i fatti al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, un’auto che procedeva a forte velocità si sarebbe schiantata contro una Fiat Panda. Dopo l’incidente, conducente e passeggeri della vettura che lo ha causato sono fuggiti a piedi. L’uomo alla guida della Panda è portato via dall’ambulanza in stato di incoscienza. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

“Se l’auto non era rubata si potrà facilmente risalire a questi individui. Inoltre in zona dovrebbero essere attive le videocamere di sorveglianza con le quali ci auguriamo possano essere identificati e rintracciati i delinquenti della strada che dovranno essere denunciati e condannati severamente sperando che l’uomo coinvolto nell’incidente se la cavi. “-ha commentato Borrelli- “Chi causa incidenti stradali perché ha deciso di correre in maniere folla è un criminale, se poi fugge via allora lo è doppiamente. Queste stragi sono da fermare e serve una modifica al codice della strada per prevedere pene più severe.”