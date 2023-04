Una tragica notizia arriva da Maddaloni, nel Casertano, dove ieri mattina Luigi Serrao, un geometra di 41 anni originario del posto ma residente a Montelupo Fiorentino in provincia di Firenze, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima viaggiava su una moto quando si è scontrata con un’auto all’incrocio di una strada. Il conducente della vettura, un uomo di 48 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Empoli per accertamenti.

La notizia della morte di Luigi Serrao ha scosso la comunità locale e ha lasciato la sua famiglia e i suoi amici nella disperazione. Serrao era una persona molto stimata nella sua comunità e lascia un vuoto incolmabile.