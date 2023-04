Incidente stradale avvenuto sulla provinciale 363 a Vitigliano in Salento ha lasciato attoniti i residenti della zona e la comunità locale. Purtroppo, il bilancio dell’incidente è stato tragico, con una persona che ha perso la vita e un’altra ferita in modo grave. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando una Bmw con a bordo due persone ha perso il controllo sull’asfalto viscido e ha finito fuori strada. Il conducente dell’auto, Pasquale Guida, un noto organizzatore di eventi e gestore del bar della discoteca il Caicco, è purtroppo deceduto nell’impatto.

Il passeggero dell’auto, un giovane barman di soli 16 anni, nipote del conducente, è trasportato in codice rosso all’Ospedale di Tricase per ricevere le cure mediche necessarie. La comunità locale è stata profondamente colpita dall’incidente, in particolare per la scomparsa di Pasquale Guida, una figura molto conosciuta e amata nella zona.

L’incidente è un triste ricordo dell’importanza di guidare con prudenza e attenzione, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse come quelle di quella notte. Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’incidente per determinare le cause esatte dell’incidente.

La comunità locale sta unendosi in questo momento di dolore per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Pasquale Guida e per augurare una pronta guarigione al giovane passeggero ferito nell’incidente. La tragedia di Vitigliano serve come un altro tragico promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della guida responsabile per evitare incidenti stradali che possono avere conseguenze devastanti.