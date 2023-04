Gli arresti per detenzione di droga a fini di spaccio sono un’attività importante per le forze dell’ordine, che cercano di combattere il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio italiano. Questo tipo di arresti possono essere il risultato di indagini a lungo termine o di operazioni di routine, come nel caso dei due uomini arrestati dalla stazione di Torre Annunziata e dalla locale sezione radiomobile. Secondo le informazioni fornite, i due uomini erano già noti alle forze dell’ordine, il che suggerisce che avessero un precedente penale per reati legati alla droga. Il fatto che fossero sorpresi nel parcheggio del centro commerciale “Silos” mentre si scambiavano due grosse buste di plastica sotto vuoto indica che stavano operando in un luogo pubblico e che avevano pianificato il loro scambio.

L’intervento dei militari, supportati dal personale del Reggimento Campania, ha impedito che i due uomini riuscissero a fuggire con la droga, che è finita sequestrata. Il peso della droga sequestrata, pari a 1 chilo e 350 grammi di marijuana, indica che i due arrestati stavano gestendo un giro di spaccio abbastanza grande.