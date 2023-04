Un incidente si è verificato a Grottaminarda, lungo la strada che porta alla località Carpignano. Una famiglia che si trovava a bordo di un suv Mercedes Glk, diretta da Teramo a Lapio per raggiungere il paese d’origine, ha subito un violento incidente che ha causato il ribaltamento del veicolo e gravi conseguenze per i suoi occupanti. La 70enne, che si trovava a bordo del veicolo, è trasportata in eliambulanza all’ospedale Moscati di Avellino in condizioni gravi. Il marito, il figlio e la nuora sono trasferiti nei nosocomi di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi per ricevere le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare i quattro occupanti dell’auto ribaltata e mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente ha coinvolto anche un’altra vettura, guidata da un 50enne, che si è scontrata con la Mercedes dopo l’impatto con un muretto. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente, ma è probabile che un errore umano o una distrazione alla guida possano essere stati alla base dell’accaduto.