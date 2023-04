Un grave incidente stradale si è verificato oggi nel centro di Avellino, precisamente nei pressi dell’ingresso del Parco dei Cedri in via Annarumma. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15 e ha coinvolto una Volkswagen Golf, che si è ribaltata e ha terminato la sua corsa contro un palo. L’incidente è così violento che il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. L’uomo alla guida è ferito e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Moscati.

L’area dell’incidente è messa in sicurezza dai caschi rossi, che hanno provveduto a rimuovere il veicolo incidentato. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente e le autorità competenti stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica dell’evento. Un sinistro che sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di guidare con prudenza e attenzione.