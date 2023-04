Una truffa messa in atto da finti finanzieri che si sono presentati alla porta di una coppia di professionisti, due coniugi medici di via Matteo Renato Imbriani a Napoli. I truffatori avevano pettorine con il logo “Gdf” e hanno parlato in italiano corretto per convincere le vittime che erano veri rappresentanti delle Guardie di Finanza. Tuttavia, una volta entrati in casa, hanno rivelato la loro vera identità e hanno minacciato le vittime con una pistola. Hanno rubato circa 1.000 euro in contanti e oggetti di valore per 3.000, in oro e in argento.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando gli autori del colpo, che sono fuggiti a bordo di una Renault Megane grigia. Questo tipo di truffa, sebbene vecchio, continua a funzionare e le persone dovrebbero essere consapevoli dei modi in cui gli aggressori possono approfittare della loro fiducia per ottenere accesso alle loro proprietà e rubare i loro beni.