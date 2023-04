Rapina messa a segno da una banda di malviventi fingendosi finanzieri in una villa nella periferia di Somma Vesuviana è estremamente preoccupante e desterà senz’altro l’attenzione delle forze dell’ordine. Questo tipo di crimine, in cui i ladri si spacciano per forze dell’ordine o funzionari pubblici per guadagnare la fiducia delle loro vittime, è purtroppo sempre più comune in tutto il mondo. Secondo quanto riportato, gli uomini armati sono riusciti ad entrare nell’abitazione fingendo di dover effettuare una perquisizione. Una volta all’interno, hanno rubato soldi, gioielli e una pistola legalmente detenuta. Non è ancora chiaro se i malviventi avessero delle divise o solamente delle pettorine, ma è certo che il loro piano è stato abbastanza convincente da indurre il proprietario a consegnare i suoi averi.

La rapina in questione è messa a segno da almeno cinque uomini armati, arrivati a bordo di un’Alfa Romeo 147 blu scuro con lampeggiante sul tettuccio. Grazie alle testimonianze delle vittime e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono già al lavoro per cercare di individuare i responsabili di questo crimine.