I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caserta hanno eseguito un sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie di una società di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e di 4 persone, indagate per dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione, per un valore di circa 3,8 milioni di euro. Il sequestro è disposto nell’ambito di indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere su una serie di presunte condotte illecite commesse da un imprenditore 46enne, in qualità di legale rappresentante di una Srl, relativamente a dichiarazioni fiscali presentate per gli anni 2016 e 2017.

Sarebbero infatti presentate dichiarazioni fraudolente preordinate alla costituzione fittizia di un credito Iva e al conseguente utilizzo in compensazione, tramite la presentazione telematica di diversi modelli F24 allo scopo di estinguere debiti gravanti sulla società o su soggetti terzi. In questa attività illecita avrebbero collaborato anche sedicenti professionisti che, pur non essendo iscritti all’apposito albo, hanno inviato le dichiarazioni fiscali per conto della società oggetto di controllo.