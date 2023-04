Sale sul bus senza biglietto e quando un agente amministrativo dell’Anm, al momento dei controlli, gli chiede i documenti, lui si rifiuta di mostrarli, si rifiuta di scendere e inizia anche a spintonarlo giù al mezzo pubblico. Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare un 22enne nigeriano senza fissa dimora. I militari del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dalla centrale operativa del comando provinciale, sono intervenuti nella serata di ieri in via Posillipo. Proprio l’agente amministrativo dell’Anm è a chiedere aiuto al 112 dopo che il 22enne l’aveva aggredita. L’autista del mezzo è costretto a fermarsi con gli altri pendolari all’interno del bus e i carabinieri hanno bloccato il nigeriano con non poche difficoltà.

L’arrestato, dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio ed è in attesa di giudizio. La donna aggredita e minacciata sta bene ma si è fatta medicare solo dopo aver terminato il turno di servizio.