Sei ladri in una Seat Leon tra San Gennaro Vesuviano e Palma Campania, con tanto di sirena. Sono rimasti bloccati ad un passaggio a livello mentre tentavano la fuga dopo l’ennesimo colpo in zona. Secondo quanto da alcuni testimoni, i sei ladri hanno avuto la brillante idea di utilizzare una Seat Leon con una sirena per superare le auto ferme al passaggio a livello. Tuttavia, quando sono arrivati alla sbarra, questa era chiusa. A questo punto, hanno provato ad aprire la sbarra utilizzando degli attrezzi da scasso, ma non ci sono riusciti.

Poco dopo è arrivata un’auto privata con a bordo un agente della penitenziaria, probabilmente richiamato dal rumore della sirena della Seat Leon. L’arrivo dell’agente ha probabilmente intimorito i ladri, che hanno deciso di abbandonare l’auto e di fuggire sui binari, nonostante ci fosse un treno in movimento.

Fortunatamente, la fuga dei malviventi è interrotta grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a fermare uno dei sei ladri, mentre gli altri cinque si sono dati alla fuga. Un fatto di cronaca che ha suscitato clamore e curiosità. La zona da tempo è teatro di numerosi furti negli appartamenti.