La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato 55mila scarpe contraffatte. Le calzature finite sotto chiave erano perfette imitazioni di quelle di noti brand del settore, Mou, Birkenstock, Dr Martens, Gucci, Elisabetta Franchi, Smile, Amneh Muaddi, Supreme e Givency la cui vendita sul mercato del falso avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 1 milione di euro. La merce è rinvenuta all’interno di un grande magazzino di San Nicola La Strada (Caserta), riconducibile ad un soggetto di nazionalità cinese, il quale gestiva il business illegale attraverso una società avente sede legale ed operativa a Napoli. Sono stati i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca a individuare il deposito clandestino grazie ad un’intensa attività info-investigativa e dopo che, per diversi giorni, avevano monitorato sul territorio movimenti sospetti di automezzi commerciali in entrata ed in uscita dal luogo di stoccaggio.

Il responsabile è denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la quale ha, altresì, convalidato il sequestro dell’intero carico di merce illecita operato dai militari. Le calzature, infatti, pur riportando la dicitura “Made in Cina”, riproducevano fedelmente i segni e i modelli dei brand originali, condizione idonea a trarre in inganno i consumatori con conseguenti danni economici e di immagine per le aziende produttrici.