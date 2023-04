L’incidente stradale che ha causato la morte di Ciro Fusco, un 54enne napoletano, è un triste evento che ci ricorda l’importanza della sicurezza stradale. L’incidente è avvenuto sulla via Provinciale Botteghelle di Portici, nel quartiere Ponticelli, intorno alle 14 di ieri pomeriggio. La causa dell’incidente sembra essere l’invasione della carreggiata opposta da parte di una monovolume Renault, modello Trafic Passenger, che ha impattato frontalmente con l’auto della vittima.

Nonostante l’azionamento degli airbag, Ciro Fusco non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi riportati nell’impatto. Lo hanno portato all’ospedale del Mare dove, purtroppo, è deceduto poco dopo. Il conducente della monovolume, un uomo di 34 anni, ha riportato lesioni e traumi lievi e fortunatamente lo scontro tra le due auto non ha coinvolto altri veicoli.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle circostanze dell’incidente. Sono predisposti dei test per verificare l’eventuale assunzione di alcool o sostanze in grado di alterare le condizioni psicofisiche del conducente della monovolume. Inoltre, è disposta l’autopsia del 54enne per accertare con precisione le cause del decesso.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai poliziotti municipali dell’Infortunistica, sembra evidente che l’invasione di carreggiata da parte della monovolume possa essere stata causata da una manovra improvvida dopo aver percorso una curva.