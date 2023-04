Un terremoto di magnitudo 2.7 rilevato nella zona dei Campi Flegrei alle 5:03 di questa mattina. Dalle 4:37 è in corso uno sciame sismico nell’area flegrea, dove sono registrati quattro terremoti in mezz’ora, compresi tra una magnitudo minima di 1 a una massima di 2.7.L’ultima scossa poi intorno alle 10 ben avvertita dai residenti della zona flegrea, dunque da Pozzuoli fino ai comuni limitrofi ed ai quartieri di Napoli confinanti. Continua quindi lo sciame sismico che da mesi non fa dormire sonno tranquilli alla popolazione locale. Le scosse, seppure di magnitudo apparentemente basse, sono chiaramente avvertite perché avvengono a profondità superficiali.

Gli esperti intanto continuano a tranquillizzare sulla situazione che è monitorata con costanza dall’Ingv. La terra, nell’area flegrea, si sta alzando poco alla volta di alcuni millimetri e ciò determina i tantissimi terremoti con tanto di boato.