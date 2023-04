Brutto schianto questa mattina sulla Casilina, nel territorio di Vairano Patenora, ha coinvolto due auto e ha provocato tre feriti. Fortunatamente, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, e precisamente del distaccamento di Teano, sono riusciti ad arrivare sul posto rapidamente per prestare il loro aiuto. All’arrivo dei vigili del fuoco, le quattro persone coinvolte nell’incidente erano già riuscite a uscire dalle rispettive auto in autonomia, ma presentavano comunque alcune ferite. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze per prestare i primi soccorsi ai feriti.

I vigili del fuoco hanno poi proceduto a mettere in sicurezza tutti i veicoli coinvolti nell’incidente e ad assistere il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, la circolazione nella zona è stata compromessa per diverse ore, causando disagi e rallentamenti al traffico.

Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente, ma le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’evento e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale esprime la propria solidarietà ai feriti e alle loro famiglie, auspicando una pronta guarigione per tutti.