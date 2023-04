L’incidente accaduto dopo il pranzo di Pasquetta nel territorio del comune di Monteforte Irpino ha visto coinvolte due auto, un SUV e un’altra vettura di cui non si conosce ancora la marca e il modello. A bordo del SUV c’era una coppia di coniugi, mentre l’altra vettura era guidata da un’altra persona. Il sinistro si è verificato lungo la Nazionale 7 bis e, nonostante non si conoscano ancora i dettagli sulla dinamica dell’incidente, la 74enne passeggera del SUV è rimasta intrappolata nell’abitacolo dell’auto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti prontamente e sono riusciti a liberare la donna, consegnandola ai sanitari del 118 che hanno provveduto al suo trasporto presso il Moscati.

Il marito della signora e il conducente dell’altra auto hanno riportato solo ferite leggere, mentre la 74enne è trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, non si conoscono le cause dell’incidente e la dinamica dello stesso, ma le autorità competenti stanno indagando per ricostruire l’accaduto.