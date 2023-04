La morte di un giovane motociclista di soli 23 anni ha sconvolto la comunità di Casaluce, nel Casertano. Mario Montella, originario di Frignano, è morto la scorsa notte dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale sulla Statale 7 bis, tra Santa Maria Capua Vetere e Teverola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la motocicletta avrebbe toccato il cordolo di una rotonda, facendo perdere il controllo del mezzo a Montella che è poi finito contro due automobili che provenivano dal senso di marcia opposto. Nonostante l’intervento dei medici del 118, il giovane motociclista è morto sul posto.

La salma è trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno effettuato tutti i rilievi necessari. La comunità locale è scossa dall’accaduto e si stringe attorno alla famiglia di Montella in questo momento di dolore.