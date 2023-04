Incidente sul lavoro a Brindisi, dove un uomo ha perso la vita all’interno della Ipem, schiacciato da una ruspa. La vittima e’ un operaio di 52 anni, di Marcianise in provincia di Caserta, che lavorava per conto di una ditta appaltatrice, e’ morto nell’azienda in cui si trovano depositi di Gpl e combustibili. Alla guida della ruspa c’era un collega. L’operaio stava sostituendo una parte del mezzo quando e’ rimasto investito. Sulla dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri, arrivati sul posto insieme a personale Spresal e al magistrato di turno. Inutile l’intervento del 118.

L’operaio morto nell’incidente era originario della provincia di Caserta ed era dipendente di una ditta esterna che stava operando all’interno dello stabilimento Ipem. Il 52enne era impegnato insieme ad altri operai nella sostituzione della benna della ruspa, quando è stato travolto dal mezzo meccanico durante alcune manovre. L’operaio che era alla guida della ruspa è stato trasferito in stato di shock in ospedale. La salma del 52enne è stata posta sotto sequestro così come l’intera area e la ruspa.