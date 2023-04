Un uomo senza fissa dimora ha perso la vita ieri pomeriggio in via Gianturco a Napoli, dopo aver scavalcato un muro e cadendo violentemente a terra, battendo la testa e morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto in una zona poco frequentata del quartiere, e l’uomo, che non aveva con sé documenti. Lo hanno trovato alcuni passanti che hanno subito allertato le volanti della polizia di Stato. Purtroppo, quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, non c’era più nulla da fare per salvare la vita dell’uomo, che ha perso la vita a causa delle ferite riportate nella caduta.

Le indagini sono ancora in corso per risalire all’identità della vittima, e per capire le ragioni che lo hanno spinto a scavalcare il muro. Al momento, sembra che si tratti di un gesto impulsivo e sfortunato che ha causato la morte dell’uomo.

L’incidente ha scosso il quartiere e ha messo in evidenza la difficoltà dei senza fissa dimora, costretti a vivere in condizioni di estrema precarietà e a rischiare la propria vita ogni giorno. È importante che le istituzioni e la società nel suo complesso prestino maggiore attenzione a questi problemi, per garantire una vita dignitosa e sicura a tutti i cittadini, compresi quelli più vulnerabili.