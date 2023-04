Finalmente pubblicata, il 3 aprile 2023, la circolare INPS che conferma l’atteso aumento delle pensioni minime per gli over 75 e la rivalutazione per i trattamenti inferiori alla soglia minima. Dopo notevoli ritardi, i pensionati italiani possono finalmente vedere concretizzarsi l’atteso incremento delle loro pensioni, che era previsto a partire dal 1° gennaio 2023 ma a causa di ritardi nei calcoli e nell’adeguamento alle nuove fasce stabilite dal Governo Meloni, l’INPS ha protratto l’accredito degli aumenti fino ad aprile/maggio 2023.

La rivalutazione delle pensioni minime è destinata a due categorie di pensionati: da un lato gli over 75, che avranno un aumento fino a 600 euro, e dall’altro coloro che hanno trattamenti inferiori alla soglia minima.

Gli aumenti INPS sulle pensioni minime sono destinati esclusivamente ai titolari di trattamenti al di sotto del minimo, ovvero inferiori a 563,74 euro. Nella determinazione di questa soglia vengono esclusi dalla base di calcolo la quattordicesima mensilità e altre maggiorazioni sociali, così come le prestazioni di carattere assistenziale come l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento.

I nuovi importi delle pensioni minime, comprensivi degli aumenti attesi, sono i seguenti:

La pensione minima per coloro che hanno meno di 75 anni passa da 563,74 a 572,74 euro mensili, con un aumento di 8,46 euro al mese.

La pensione minima per gli over 75 passa da 563,74 a 599,82 euro mensili, con un aumento di 36,08 euro al mese.

Tuttavia, se l’importo in pagamento supera già la soglia minima ma è comunque inferiore all’importo rivalutato, l’incremento sarà attribuito solo fino all’importo limite rivalutato.

È importante notare che, oltre agli aumenti attesi per il 2023, è già stabilito un ulteriore incremento del 2,7% sulle pensioni a partire dal 1° gennaio 2024, come previsto dalla Legge di Bilancio. Questo potrebbe portare ulteriori miglioramenti alle pensioni minime, anche se non è ancora chiaro se ci saranno ulteriori interventi per avvicinare le pensioni minime all’importo promesso di 1.000 euro, come precedentemente annunciato da alcune fonti.