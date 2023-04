Non si è fermato, nonostante gli fosse intimato l’alt, e anzi ha anche accelerato. In seguito ai controlli gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno scoperto che a bordo dell’auto c’erano 398 pezzi di hashish per un peso complessivo di 39 chilogrammi. E’ in via Labriola, che gli agenti hanno notato l’auto procedere a forte velocità. Dopo che non si è fermato all’alt ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via dei Ciliegi, a causa di uno pneumatico forato ed alcuni danni al motore, è finito costretto a fermarsi.

Nel bagagliaio la scoperta della droga. Un 22enne di Marano di Napoli con precedenti di polizia, è in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.