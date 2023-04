Un commerciante di Scafati rapinato in strada in strada. L’uomo, gestore di una macelleria in una zona periferica della città, stava rientrando a casa intorno alle 23 quando è finito avvicinato da uno sconosciuto. Il rapinatore avrebbe minacciato la vittima con un’arma da fuoco, e si sarebbe fatto consegnare circa 600 euro. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i cittadini, che già da tempo si sentono a rischio a causa delle numerose rapine e furti avvenuti in città. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre che quelle di proprietà privata, nella speranza di identificare il rapinatore.

La testimonianza del commerciante sarà fondamentale per l’indagine, che si annuncia tuttavia difficile a causa della mancanza di informazioni sul rapinatore. La polizia chiede pertanto la collaborazione dei cittadini, invitandoli a fornire qualsiasi informazione possa essere utile per risalire all’autore del gesto.