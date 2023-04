Nella notte scorsa, un drammatico incidente stradale ha sconvolto la Costiera Amalfitana. Un’auto, con a bordo tre giovani, è finita contro un muretto in via Guglielmo Marconi a Praiano, in circostanze ancora non chiare. La ragazza alla guida dell’auto, originaria di Amalfi, ha riportato gravi ferite ed è trasferita d’urgenza all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Gli altri due occupanti dell’auto sono finiti all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello. L’impatto contro il muretto è così violento che l’auto ha sfondato il parapetto e precipitato nel vuoto per circa dieci metri, finendo in una proprietà privata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Amalfi, insieme ai soccorritori del servizio sanitario regionale.

Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora stabilite, ma la dinamica dell’evento suggerisce che l’auto stesse viaggiando in direzione Positano al momento dell’incidente. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che ha espresso solidarietà alle famiglie dei giovani coinvolti nell’incidente e ha chiesto alle autorità competenti di fare tutto il possibile per evitare che tragedie del genere si ripetano in futuro.