Approvato il nuovo regolamento di polizia urbana del comune di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno. Tra le novita’, l’applicazione del Daspo urbano, misura su cui stava infatti lavorando da tempo il sindaco Carmela Zuottolo con l’assessore delegato alla Sicurezza urbana e vicesindaco, Marco Iaquinandi. Un nuovo regolamento che punta, si legge in una nota, alla promozione del rispetto del decoro urbano e che vuole quindi rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualita’ della vita. Una necessita’ che nasce dall’esigenza di fornire il comune di’ San Marzano sul Sarno di uno strumento normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire la pacifica convivenza nell’abitato, attraverso l’essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della polizia locale e delle altre forze di polizia.

“Nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza. Ecco perche’ questo regolamento rappresenta un valido strumento normativo per il lavoro della polizia locale e delle forze dell’ordine utile a favorire un miglioramento degli standard di vivibilita’. Parlare di sicurezza urbana non e’ facile – ha detto la sindaca Zuottolo – e lo dimostra che mettere mano a questa materia e’ difficile per tutte le amministrazioni comunali in ogni parte d’Italia. Le nuove regole, che vanno a tutelare soprattutto i cittadini piu’ fragili, sono in sintonia con le norme nazionali e hanno a cuore gli interessi dei cittadini e delle attivita’ imprenditoriali del territorio.