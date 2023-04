L’ennesima lite, ancora una volta per motivi banali. Era accaduto già in passato, ma questa volta i carabinieri intervenuti hanno arrestato un 38enne di San Gennaro Vesuviano, gà noto alle forze dell’ordine. I militari della stazione di San Paolo Belsito sono stati raggiunti da una segnalazione al 112. L’uomo stava colpendo la moglie davanti ai tre figli, uno di questi minorenne. L’ha colpita con una sedia e poi, dalla rabbia, ha scagliato una statua di Padre Pio contro la parete.

Questa vicenda dimostra l’importanza di prendere sul serio le segnalazioni di violenza domestica e di agire tempestivamente per proteggere le vittime. In questo caso, i carabinieri sono stati allertati e hanno agito rapidamente per arrestare l’aggressore e portare la vittima in un luogo sicuro.

È fondamentale che le vittime di violenza domestica sappiano che ci sono risorse a loro disposizione e che non sono sole. In molti paesi esistono organizzazioni e servizi dedicati alla prevenzione e all’assistenza alle vittime di violenza domestica. Questi servizi possono offrire supporto emotivo, consulenza legale e altre risorse per aiutare le vittime a ricostruire le loro vite e a superare l’esperienza traumatica della violenza domestica.