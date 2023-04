Il ritorno dei rincari in bolletta dopo l’estate è un tema che preoccupa molti cittadini italiani, ma il governo sta pensando a un nuovo piano di aiuti per affrontare questa situazione. Infatti, il cosiddetto bonus sociale, che prevede uno sconto sulle bollette per le famiglie con un Isee entro i 15.000 euro, potrebbe essere esteso fino alla fine dell’anno. Attualmente, questo bonus è prorogato solo fino a giugno, ma il governo sta valutando la possibilità di estenderlo ulteriormente per alleviare la pressione sui consumatori.

Inoltre, altri incentivi rimangono in piedi fino a giugno, come l’IVA al 5% sul gas e i crediti d’imposta energia e gas per le imprese. Tuttavia, ci sono anche nuovi meccanismi che entreranno in vigore ad ottobre, come ad esempio il meccanismo automatico legato al prezzo del gas che farà scattare gli sconti in bolletta solo se il costo del metano supererà i 45 euro al Megawattora.

Inoltre, il bonus infissi è un’altra misura molto richiesta dagli italiani, poiché consente di avere una detrazione del 50% su interventi che riguardano la manutenzione, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione delle finestre. Inoltre, ci sono anche incentivi per l’acquisto di automobili, come il bonus per l’acquisto di veicoli con motori termici a basse emissioni e il rimborso delle spese per chi ha sostituito il motore termico della propria auto con uno elettrico.

Infine, il bonus psicologo 2023 sarà rifinanziato dalla legge di Bilancio e le domande per accedere all’aiuto dovrebbero partire a giugno, secondo il Ministero del Lavoro. Anche il bonus asilo nido 2022, che prevede un rimborso dei costi sostenuti per l’assistenza domiciliare, potrebbe essere esteso fino al 30 giugno 2023.