La Reggia di Caserta, uno dei più importanti e maestosi palazzi reali d’Europa, è diventata teatro di un furto avvenuto lo scorso 16 marzo. Un uomo di 42 anni, proveniente da Castel Volturno, ha prelevato una piastrella dal pavimento della Sala delle Battaglie, situata nell’ala ottocentesca del Palazzo Vanvitelliano. Il furto è ripreso dalle telecamere di sorveglianza della Reggia, che hanno registrato l’uomo mentre, dopo aver calpestato una mattonella decoesa, si è abbassato per prelevare il pezzo unico del pavimento ottocentesco come “souvenir”. Grazie alle immagini catturate, i carabinieri di Caserta sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto e a rintracciarlo presso la sua abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare, la piastrella è ritrovata e sequestrata, consentendo ai carabinieri di restituirla alla direzione della Reggia di Caserta. Il 42enne, invece, è denunciato per furto. Il fatto suscita indignazione e preoccupazione, poiché la Reggia di Caserta rappresenta un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, da tutelare e preservare per le generazioni future. Si tratta di un simbolo dell’arte e dell’architettura barocca e neoclassica, voluto dal re Carlo III di Borbone come espressione del suo potere e della grandezza del Regno di Napoli.