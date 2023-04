Il furto di un tavolo da un bar a Nocera Inferiore ha fatto il giro dei social network dopo che il proprietario ha pubblicato un video che mostra l’uomo che lo porta via. Il filmato è diventato virale in poche ore, con molti commenti di indignazione e condanna del furto. Nel video, ripreso dalla telecamera di sicurezza del bar, si vede un uomo con il capo coperto dal cappuccio del piumino e un cagnolino al guinzaglio che si avvicina a un tavolo lasciato fuori dal locale durante la notte e lo porta via. Il proprietario del bar ha commentato il furto sulle sue pagine social, comunicando di aver denunciato il furto alle forze dell’ordine.

La denuncia del proprietario del bar e la diffusione del video sui social network potrebbero essere utili per identificare l’autore del furto e per farlo pagare per il suo gesto criminale. Inoltre, il caso mette in luce l’importanza dell’utilizzo di sistemi di sicurezza, come le telecamere, per prevenire e reprimere i reati.