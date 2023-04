Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il loro servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto un motore di un’auto rubata in un terreno di via Cupa del Principe. Il proprietario del terreno, un uomo di 38 anni di Cercola con precedenti di polizia, è denunciato per ricettazione. Il furto dell’auto era denunciato il giovedì precedente e gli agenti sono riusciti a trovare il motore grazie alle loro attività di pattugliamento e controllo del territorio. Dopo aver effettuato tutte le formalità previste dalla legge, il proprietario del terreno è finito denunciato per ricettazione, ovvero per avere in possesso o per aver acquistato un oggetto proveniente da un furto o da un altro reato.

La ricettazione è un reato grave che può comportare pesanti conseguenze legali per chi lo commette. La polizia continua a lavorare per combattere il furto di auto e di altri beni, e per assicurare alla giustizia coloro che ne sono responsabili. È importante ricordare che la collaborazione dei cittadini può essere di grande aiuto nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità, e che ogni segnalazione o informazione può essere utile per le forze dell’ordine.