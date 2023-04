A Pozzuoli i carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per furto di energia elettrica un 29enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno controllato, insieme a personale specializzato dell’Enel, il ristorante a via Trepiccioni di cui il 29enne è proprietario. Dalle indagini svolte si è accertato il furto di energia per un danno complessivo stimato di 152mila euro. Constatato un allaccio abusivo direttamente alla rete pubblica. L’arrestato è adesso in attesa di giudizio.

Continuano dunque i furti di energia elettrica all’interno delle attività commerciali che sempre più spesso sono pescate a rubare la corrente anche attraverso sistemi di magnete. Stavolta il ristorante era invece attaccato direttamente alla rete pubblica.