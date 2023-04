Ancora una volta la movida del capoluogo irpino, Avellino, teatro di una violenta rissa. La notte del 24 aprile, quattro persone sono rimaste coinvolte in una lite nei pressi di un noto bar di Piazza D’Armi. Uno dei partecipanti alla rissa, un trentenne, ha riportato ferite più gravi ed è stato trasportato in ospedale. La situazione nella movida di Avellino è da tempo oggetto di preoccupazione da parte delle autorità e dei cittadini. Nonostante i vari interventi messi in atto dalle forze dell’ordine per prevenire e reprimere episodi di violenza, la situazione sembra non migliorare.

La rissa dell’altra notte conferma ancora una volta che il problema è ben presente e richiede un intervento deciso e coordinato. Sono infatti intervenute varie pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale, ma è necessario trovare soluzioni a lungo termine per garantire la sicurezza dei cittadini che frequentano la movida e dei residenti della zona. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per fare luce sull’episodio e individuare i responsabili. Sono state già sentite alcune persone, ma sarà necessario un lavoro attento e dettagliato per ricostruire la dinamica della rissa e prendere le dovute misure.