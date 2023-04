A meno di una settimana dal blitz dei carabinieri che ha portato all’arresto di 9 persone, il sequestro di un’azienda e di due impianti di trattamento dei rifiuti, i parlamentari del Movimento Cinque Stelle, tra cui il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, si sono recati a Ottaviano e Terzigno per un sopralluogo. “Abbiamo raggiunto il posto in cui sono rinvenuti i rifiuti sversati illegalmente da eco-terroristi che, senza alcuno scrupolo, hanno infatti gettato materiali di risulta, scarti di lavorazione edile, guina e altri materiali potenzialmente tossici per la salute. Il tutto – spiega l’On. Alessandro Caramiello – alle porte del parco nazionale del Vesuvio. Purtroppo, in questa zona il fenomeno si ripete ed è perpetuo, tanto che si registra un’elevata incidenza di tumori tra i cittadini”.

“Ringrazio le forze dell’ordine che grazie a un lavoro capillare sono riuscite a smantellare una vera e propria organizzazione di terroristi ambientali, ma occorre una cabina di regia che monitori in maniera costante e scrupolosa il territorio con droni e telecamere, nonché pattugliamenti specifici al fine di scongiurare quindi l’ennesimo attentato all’ambiente e alla salute dei cittadini. Parliamo di rifiuti che dovevano essere smaltiti in maniera professionale, ma che nei fatti erano seppelliti sotto terra a discapito della salute pubblica”.