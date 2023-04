Il territorio intorno al Vesuvio è da tempo oggetto di preoccupazione per i problemi ambientali ad esso correlati. L’ultimo episodio riguarda l’avvelenamento dei noccioleti e dei frutteti dei fertili campi della zona, causati da amianto e idrocarburi insieme a scarti edilizi e fanghi inquinati derivanti dal dragaggio dei canali pestiferi affluenti del fiume Sarno. Nove persone sono finite in manette con l’accusa di traffico illecito di rifiuti, tra cui Pasquale Annunziata, Luca Annunziata, Livio Annunziata, Tommaso Casciello, Salvatore Franzese, Giovanni Tafuro, Bernardino Albano, Salvatore Miranda e Angelo Cutolo. Pasquale e Luca Annunziata sono stati rinchiusi in carcere, mentre gli altri sono sottoposti a diverse misure cautelari.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Pasquale Annunziata 59 anni di Ottaviano

Luca Annunziata 58 anni di San Giuseppe Vesuviano

ARRESTI DOMICILIARI

Livio Annunziata 58 anni di Palma Campania

Tommaso Casciello 56 anni di San Giuseppe Vesuviano

Salvatore Franzese 62 anni di Palma Campania

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.

Giovanni Tafuro 27 anni di San Giuseppe Vesuviano

Bernardino Albano 50 anni di Pompei

Salvatore Miranda 60 anni di Brusciano

Angelo Cutolo 60 anni di Ottaviano

L’operazione è eseguita dai militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e del Reparto Carabinieri “Parco” di San Sebastiano al Vesuvio, su richiesta della locale Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia.

L’indagine, durata due anni, è condotta dai Carabinieri della Stazione di Ottaviano, con il supporto specialistico dei Carabinieri Forestali della Stazione “Parco” di Ottaviano. I controlli hanno fatto emergere la presenza di tre siti di sversamento illecito di fanghi derivanti dal dragaggio di alcuni canali del reticolo idrografico del Fiume Sarno (Rio Sguazzatorio e Rio Bottaro), i rifiuti in questione sarebbero trasportati, sversati senza alcuna autorizzazione e senza il previsto trattamento.

L’operazione ha portato anche al sequestro preventivo della sede legale e operativa della ditta “P.L.G. Annunziata Srl” ubicata a Ottaviano, e per la sede secondaria della stessa impresa che si trova a Terzigno. Inoltre, sono sequestrati 7 autocarri e 2 pale meccaniche della stessa impresa.