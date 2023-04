“Decine e decine di barattoli in alluminio contenenti in precedenza vernice, secchi e contenitori in plastica di solito utilizzati per lavorare materiali destinati all’edilizia, carta da parati e tanto altro materiale di risulta accumulato e abbandonato nel parco fluviale dell’Irno nel comune di Pellezzano in provincia di Salerno. E’ l’amara scoperta di un cittadino che ha immediatamente immortalato lo scempio in una foto, inviandomela. Fortunatamente l’amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente con una bonifica evitando che l’eventuale prossima piena potesse portare tutto a mare con conseguenze terribili per l’ecosistema marina”.

“Bisogna però capire che questi sono attentati all’ambiente e alla natura in piena regola. Da anni, impegnato nella difesa del territorio, mi domando cosa possa mai scattare nella mente di un soggetto che decida di intraprendere una condotta così incivile e predatoria. Abbandonare una montagna di sostanze tossiche in procinto di essere, con le prossime piogge, trascinate a mare è un crimine.”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha inviato la foto alle autorità competenti con i due coportavoce provinciali di Europa Verde Dario Barbirotti e Anna Cione.