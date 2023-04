Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà introdotta in Italia con il decreto-legge del 28 gennaio 2019, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economiche e di favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro. Questo sostegno economico è erogato ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. In particolare, per poter beneficiare del RdC, il nucleo familiare deve avere un reddito inferiore a una determinata soglia e non deve possedere beni immobili o mobili di valore superiore a una certa cifra. Inoltre, almeno uno dei componenti del nucleo familiare deve essere disoccupato o inattivo da almeno sei mesi, e tutti i membri del nucleo familiare devono partecipare ad attività di formazione e di orientamento al lavoro.

Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, il sostegno economico assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Per quanto riguarda i pagamenti del mese di aprile del Reddito di cittadinanza, la prima tranche è già effettuata il 15 aprile per i percettori che ne hanno fatto richiesta per la prima volta nel corso del mese precedente. Inoltre, in questa data è consegnata anche la card su cui sarà caricato il sostegno economico ad opera da Poste Italiane in uno degli uffici postali. La seconda tranche di pagamento è invece prevista per il 27 aprile ed è destinata a tutti coloro che ne beneficiano da almeno un mese.