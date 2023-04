Il Reddito di Cittadinanza (RdC) rischia di essere abolito definitivamente a partire da gennaio 2024, come stabilito dalla manovra finanziaria del dicembre 2022. La legge finanziaria ha introdotto importanti modifiche al RdC, tra cui l’obbligo di frequentare un corso di formazione della durata di 6 mesi per ottenere una riqualifica professionale e la riduzione del tempo massimo di fruizione del sussidio da 18 mesi a 7, solo per coloro che sono ritenuti occupabili. L’INPS erogherà l’ultima prestazione del RdC ad aprile 2024 e ha già stabilito le date in cui si procederà alla ricarica per il mese di aprile 2023.

L’accredito della ricarica di aprile inizierà il 27 aprile 2023, ma in alcuni casi può avvenire in maniera anticipata, già a partire dal 15 del mese. Gli accrediti delle ricariche partono dalle ore 13:00-14:00 dei giorni indicati e durano sino a sera e anche nella giornata successiva. È possibile verificare gli accrediti accedendo al cassetto previdenziale del cittadino consultabile dal sito istituzionale dell’INPS nell’area riservata o chiamando il numero verde 800.666.888. Il governo Meloni sta già studiando una nuova misura sostitutiva del RdC chiamata Mia, Misura per l’inclusione attiva.