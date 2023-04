Una maestra della scuola primaria di San Vero Milis (Oristano) sospesa dal servizio con una riduzione dello stipendio per aver recitato insieme ai bambini due preghiere, il Padre Nostro e l’Ave Maria, dopo aver fatto realizzare loro un piccolo rosario a forma di braccialetto. La maestra, di nome Marisa Francescangeli, non credeva che il gesto potesse offendere qualcuno e si è detta sorpresa dal provvedimento adottato nei suoi confronti. La vicenda risale al 22 dicembre 2022, quando la maestra si è trovata a fare un’ora di sostituzione e ha pensato di impiegarla facendo creare un braccialetto-rosario con delle perline ai bambini e poi recitare le due preghiere come augurio di buone feste.

Tuttavia, due mamme hanno trovato il gesto inopportuno e si sono lamentate con il dirigente scolastico, il quale ha adottato il provvedimento di sospensione dal servizio e riduzione dello stipendio. La maestra si è scusata in un incontro successivo, ma il provvedimento è comunque confermato. La maestra ha deciso di rivolgersi a un legale per fare valere le sue ragioni.