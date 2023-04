A Sant’Antimo, l’amministrazione comunale ha finalmente deciso di realizzare degli stalli per disabili. Peccato però che i 4 posti auto previsti siano tutti predisposti un unico spazio rettangolare e ristretto. Se tutti e 4 i posti dovessero essere contemporaneamente occupati, le auto resterebbero poi incastrate tra loro, come hanno segnalato e denunciato diversi cittadini appellandosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo senza parole.”—dichiara Borrelli- “Le cose non sono da realizzare tanto per poter dire: ‘l’abbiamo fatto’ ma serve criterio e raziocinio e soprattutto rispetto, quello che manca per le persone diversamente abili. Abbiamo richiesto agli uffici comunali di realizzare dei posti auto per disabili nella maniera più giusta e rispettosa ma questo ‘incidente’, se proprio lo si vuol definire così, non sarebbe mai dovuto accadere.”