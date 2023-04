È entrato all’interno di un bar di via Costantinopoli stringendo un coltello tra le mani per mettere a segno una rapina. E poi ha ferito alle mani il proprietario ed un cliente. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Santa Maria di Costantinopoli (zona Museo), a Napoli. Sul posto è però giunta una pattuglia dei motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli. I militari stavano mentre percorrendo la strada quando sono stati allertati da un passante. I militari e altri clienti sono riusciti a bloccare il rapinatore con ancora in mano il coltello. Si era impossessato della somma di 35 euro.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 per le cure ai due feriti: le loro condizioni non destano preoccupazione. Il rapinatore, un 47enne, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.