Una rapina violenta ha sconvolto la cittadina di Airola, nella Valle Caudina, nella notte tra domenica e lunedì. Sei banditi armati di piede di porco hanno fatto irruzione in una casa e hanno legato e picchiato il capofamiglia, sua moglie e il figlio. Hanno rubato oggetti di valore, orologi e denaro, per un bottino ancora da quantificare. Il sindaco Vincenzo Falzarano ha espresso la sua solidarietà alla famiglia e ha dichiarato che l’amministrazione comunale è vicina alle vittime. Grazie ai sistemi di videosorveglianza è stata individuata una delle auto utilizzate dai banditi per la fuga, ma si tratta di un veicolo rubato.

I carabinieri sono al lavoro per visualizzare le immagini e per effettuare rilievi e indagini. Il sindaco ha sottolineato che questi tipi di episodi di violenza brutale non possono essere paragonati ai furti e che purtroppo ancora oggi si verificano nel territorio. La comunità di Airola è ancora sotto shock per l’accaduto e spera che le forze dell’ordine identifichino presto i responsabili.