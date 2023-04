Ieri sera intorno alle 22.30, si è verificato un tentativo di rapina a Casoria. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, un uomo che guidava un furgone ha subito il taglio della strada da un’auto che si è fermata improvvisamente davanti a lui. Quattro individui armati sarebbero scesi dal veicolo indossando dei passamontagna e si sono avvicinati al furgone della vittima. Tuttavia, l’uomo è in grado di fare retromarcia e allontanarsi dai rapinatori. Durante la fuga, i malviventi hanno sparato alcuni colpi che hanno colpito il parabrezza e il paraurti lato guida del furgone. Fortunatamente, la vittima è riuscita a fuggire e a seminare i rapinatori.

In seguito all’incidente, sono trovati due bossoli calibro 7,65 mm lungo via Etna. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio. La sicurezza stradale è una questione di primaria importanza e gli episodi di questo tipo sono molto preoccupanti. L’episodio di ieri sera a Casoria dimostra l’importanza di essere sempre vigili e attenti durante la guida, soprattutto in situazioni di traffico intenso o in aree a rischio.