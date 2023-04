A Qualiano il40enne Francesco Cerqua è finito arrestato per rapina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava a bordo di un’auto insieme a un altro individuo quando hanno raggiunto il distributore di carburanti Energas sull’asse mediano. Cerqua è sceso dall’auto e, con la mano in tasca come a simulare il possesso di una pistola, ha rapinato il dipendente della stazione di servizio. Tuttavia, la vittima ha reagito e gli ha sferrato un pugno al volto. Cerqua è comunque riuscito a prendere i soldi e a fuggire a bordo dell’auto con il suo complice. Durante la rapina, il cellulare di Cerqua è caduto dalla tasca, e le forze dell’ordine sono riuscite a identificarlo grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza e all’esame del cellulare caduto.

Il giorno successivo, Cerqua si è presentato agli uffici della stazione Carabinieri con il proprio avvocato, forse nel tentativo di eludere le operazioni di riconoscimento ma è finito arrestato. Al momento, sono in corso indagini per individuare il complice di Cerqua.