Raid incendiario contro una casa a Montoro che ha destato preoccupazione nella comunità locale e ha portato alla luce l’importanza di mantenere la sicurezza delle proprie case e delle proprietà. Secondo le autorità, durante la notte, una bomboletta di gas per fornelli da campeggio è finita incendiata nei pressi di un’abitazione di via Campo Barone. Fortunatamente, non è arrecato alcun danno all’abitazione o ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

I carabinieri della Compagnia di Solofra, che sono intervenuti immediatamente sul luogo del crimine, hanno rinvenuto e sequestrato tre analoghe bombolette integre nonché uno scooter privo di targa, rubato a Salerno lo scorso mese di febbraio. Attualmente, le indagini sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi.

Il raid incendiario ha messo in evidenza l’importanza di adottare misure di sicurezza per proteggere le proprie case e le proprietà. I residenti di Montoro e delle aree circostanti dovrebbero essere vigili e attenti alle attività sospette nella loro zona, in modo da prevenire simili attacchi.