Tre donne vittime di scippi alla stazione ferroviaria di Battipaglia in poche ore. Una ragazza è finita scippata mentre stava salendo su un treno diretto a Roma, il malvivente ha strattonato la giovane donna per impossessarsi della sua borsa e lei è caduta sulla banchina, riportando ferite non gravi per poi essere accompagnata in ospedale.

Un altro scippo è avvenuto poco distante dalla stazione ferroviaria, dove un malvivente ha rubato la borsa di un’altra donna prima di fuggire. Il terzo scippo si è verificato in via Fiorignano. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, guidati dal vicequestore Giuseppe Fedele, stanno indagando su tutti e tre gli episodi.