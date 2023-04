Il territoriocontinua a essere scosso da episodi di violenza che, purtroppo, sembrano essere sempre più frequenti. L’ultimo si è verificato alle prime luci dell’alba della domenica di Pasqua a Pagani, in provincia di Salerno, dove quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro un’abitazione nella zona di via Califano. L’episodio ha suscitato particolare preoccupazione nel territorio, già molto colpito negli ultimi tempi dagli attentati dinamitardi contro i sindaci dell’agro nocerino sarnese. La tensione è molto alta e la popolazione vive in uno stato di costante apprensione.

Tuttavia, sembra che nelle ultime ore si sia arrivati ad una svolta decisiva nelle indagini. I carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, infatti, avrebbero individuato alcuni dei presunti autori della sparatoria. Secondo quanto ricostruito finora dai militari, i proiettili sono finiti contro un’abitazione al culmine di uno scontro tra un pregiudicato ed un gruppo di persone.

Per fortuna, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha comunque scosso profondamente la comunità locale. Ora, però, la speranza è che la giustizia possa fare il suo corso e che gli autori di questo attacco possano essere individuati e puniti secondo legge.