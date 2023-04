Pubblicato il bando #IOSTUDIO relativo all’anno scolastico 2022/2023 per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e private paritarie) presenti sul territorio della Regione Campania. Lo ha reso noto l’assessore competente, Lucia Fortini. Il bando prevede l’assegnazione di 27.666 borse di studio.

Per partecipare occorre l’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.748,48 (tetto indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito). Le risorse destinate al presente bando sono € 6.916.629,55 (da Decreto Ministeriale di riparto). L’importo stabilito per ciascuna Borsa di Studio è pari a € 250,00. La domanda può essere presentata sul portale iostudio.regione.campania.it a partire dalle ore 09.00 del 27 aprile 2023 fino alle ore 22.00 del 12 maggio 2023.